Milan verkündet am Freitag die Vertragsverlängerung von Rafael Leão

Der portugiesische Stürmer Rafael Leão hat sich mit Milan schon vor einigen Wochen über eine Verlängerung des Vertrags geeinigt. Am Freitag wird das neue Arbeitspapier wohl offiziell kommuniziert.

Italienischen Medienberichten zufolge wird der neue Kontrakt bis 2028 laufen und Leão ein Jahressalär von 5 Mio. Euro (plus Boni) garantieren. Die Ausstiegsklausel soll neu bei 175 Mio. Euro liegen.

Der 23-jährige Angreifer wechselte im Sommer 2019 aus Lille für knapp 30 Mio. Euro zu den Rossoneri und gibt dort in der Offensive den Ton an. Leão fühlt sich in Mailand wohl und plant weitere Jahre beim Serie A-Verein.

psc 1 Juni, 2023 17:48