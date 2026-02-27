Milan hat einen klaren Plan mit Luka Modric

Milan möchte den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit seinem kroatischen Spielmacher Luka Modric unbedingt verlängern.

Die Rossoneri drängen gemäss «Gazzetta dello Sport» auf eine einjährige Verlängerung mit dem 40-jährigen Spielmacher. Insbesondere Trainer Massimilano Allegri möchte auch nächste Saison unbedingt mit dem Edeltechniker zusammenarbeiten. Modric nimmt trotz fortgeschrittenem Alter weiterhin eine wichtige Rolle ein und kommt im Mittelfeldzentrum regelmässig zum Zug. Er spielt beispielsweise häufiger als der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari, der im vergangenen Sommer für 36 Mio. Euro verpflichtet, aber dann von Verletzungspech heimgesucht wurde.

Modric, der letzten Sommer ablösefrei von Real Madrid kam, spielt seinerseits regelmässig durch und ist als Sechser gesetzt. Ob er seine aktuelle Rolle auch nächste Saison noch spielen wird, ist jedoch offen. Der Nationalspieler stellt sich die Frage, ob er dem Team weiterhin so helfen kann, wie er sich dies wünscht. Eine finale Entscheidung hat er laut «Gazzetta dello Sport» noch nicht getroffen. In jedem Fall stehen ihm die Türen bei Milan sehr weit offen.