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Verkauf denkbar

Milan hat das Preissschild für Rafael Leão bestimmt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 14:03
Milan hat das Preissschild für Rafael Leão bestimmt

Rafael Leão hat sich zuletzt bei Milan nicht immer vorbildlich verhalten. Bei Auswechslungen hat er seinen Unmut keineswegs versteckt, sondern eher miese Stimmung verbreitet. Der 26-jährige Portugiese ist bei den Rossoneri nicht mehr unantastbar. Das Preissschild wurde nun definiert.

Für Milan ist ein Verkauf des Nationalspielers nach dieser Saison nicht mehr undenkbar, obwohl Leão noch bis 2028 unter Vertrag steht. Die Leistungsschwankungen sind den Klubbossen ein Dorn im Auge. Zuletzt stand eigentlich eine Vertragsverlängerung bis 2030 im Raum, diese wackelt nun aber gehörig.

Laut «Gazzetta dello Sport» peilen die Milan-Bosse eine Ablöse in Höhe von 80 Mio. Euro an. Trainer Massimliano Allegri setzt nicht mehr in allen Spielen auf ihn.

Einen möglichen Nachfolger haben die Klubverantwortlichen auch schon augemacht: Den norwegischen Nationalspieler Antonio Nusa von RB Leipzig.

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