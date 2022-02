Freitag wird verkündet: Theo Hernandez verlängert bei Milan

Der französische Verteidiger Theo Hernandez verlängert seinen Vertrag bei Milan noch in dieser Woche.

Wie Transferexperte Nicolo Schira berichtet, landet sein Berater am Mittwoch in Mailand und wird dann letzte Details mit dem Klub klären. Am Freitag soll die Verlängerung von Hernandez dann verkündet werden. Der 24-Jährige unterzeichnet einen neuen Kontrakt bis 2026, der ihm ein Jahresgehalt von 4,5 Mio. Euro sichert.

Hernandez wechselte im Sommer 2019 von Real Madrid zu den Rossoneri und avancierte dort sofort zu einem Antreiber und Leistungsträger.

psc 9 Februar, 2022 16:10