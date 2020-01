Ricardo Rodriguez vor Wechsel zu PSV

Die Anzeichen dafür, dass Ricardo Rodriguez vom AC Mailand in Richtung PSV Eindhoven wechseln wird, nehmen stark zu. Ein Leihgeschäft steht im Raum.

Ricardo Rodriguez wird den AC Mailand im Januar verlassen, das zeichnet sich bereits seit etlichen Wochen ab. Nun scheint auch definitiv klar zu sein, wohin es den Schweizer Nati-Verteidiger ziehen wird.

Die “Gazzetta dello Sport” berichtet, dass der 27-Jährige für ein halbes Jahr in die Eredivisie verliehen wird. PSV besitzt im Anschluss eine Kaufoption in Höhe von 8 Mio. Euro. Am Mittwoch haben italienische Kameras aufgenommen, wie Rodriguez-Berater Gianluca di Domenico und PSV-Sportchef John de Jong dazu an der Geschäftsstelle der AC Milan verhandelt haben.

adk 15 Januar, 2020 17:02