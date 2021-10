Romain Faivre forciert Milan-Wechsel im Januar

Romain Faivre erfreut sich seit geraumer Zeit an grosser Beliebtheit bei den internationalen Topklubs. Einem Medienbericht zufolge will sich der Ligue-1-Star im Januar zum AC Mailand verändern.

Der AC Mailand stand schon im Sommer in regelmässigem Austausch wegen des Transfers von Romain Faivre, der letztlich nicht über die Bühne zu bringen war. Laut dem Portal “Calciomercato.com” ist der Kontakt zwischen Milan und Faivres Entourage nach Beendigung der Sommertransferphase nicht abgerissen. Dabei seien die Bedingungen für die Wiederaufnahme der Gespräche im Januar ausgelotet worden.

Was hierbei offenbar entscheidend ist: Faivre sei sehr an einem Winterwechsel nach Mailand interessiert. Der 23-Jährige sei beeindruckt von dem Projekt, das momentan bei Rossoneri vorangetrieben wird. Aufgrund der anhaltenden Spekulationen und Faivres Intention, Stade Brest verlassen zu wollen, sei ausserdem eine Disharmonie zwischen Spieler und Klub enstanden.

Faivre, der auch beim FC Bayern gehandelt wurde, knüpfte trotz der Mutmassungen um seine Zukunft in den vergangenen Wochen an seine starken Vorstellungen aus der Vorsaison an und steht bei fünf Scorerpunkten in sieben Ligue-1-Spielen.

aoe 2 Oktober, 2021 11:34