Serbisches Sturmtalent vor Milan-Wechsel

Der AC Mailand steht angeblich kurz davor, Übereinkunft wegen des Transfers von Marko Lazetic zu erzielen. Der ambitionierte Serbe dürfte den Kaderplatz von Pietro Pellegri einnehmen, der ausgeliehen werden soll.

Marko Lazetic darf sich wohl schon bald das Trikot des AC Mailand überziehen. Nach Informationen von “Milan News” haben sich die Rossoneri mit Roter Stern Belgrad über einen Transfer von Marko Lazetic ausgetauscht – der Dialog befindet sich auf einem sehr guten Weg. Demnach steht der 18-Jährige unmittelbar vor dem Wechsel in die italienische Modehauptstadt. Die Rede ist von fünf Millionen Euro Ablöse. Mit einem Abschluss wird nächste Woche gerechnet.

Lazetic ist mit seinen 1,92 Metern hochgewachsen und ein typischer Neuner. In dieser Saison hat der serbische Nachwuchsnationalspieler bereits 14 Ligaspiele mit einem Tor absolviert. Lazetic soll den Platz von Pietro Pellegri (20) einnehmen, der aktuell zwar von der AS Monaco ausgeliehen ist, aber vor einem definitiven Milan-Wechsel steht. Pellegri soll dann an den FC Turin ausgeliehen werden.

aoe 22 Januar, 2022 17:01