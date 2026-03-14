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In der Schweiz bekannt

Verhandlungen gestartet: Milan will mit Schlüsselspieler verlängern

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 März, 2026 16:49
Verhandlungen gestartet: Milan will mit Schlüsselspieler verlängern

Milan will seine Starspieler für die kommenden Jahre zusammenhalten, deshalb soll einer der wichtigen Eckpfeiler demnächst einen neuen Vertrag unterzeichnen.

Der AC Mailand arbeitet anscheinend daran, die Zusammenarbeit mit Strahinja Pavlovic zu verlängern. Darüber berichten in Italien verschiedene Medien. Die Verhandlungen bezüglich einer vorzeitigen Verlängerung seines 2028 auslaufenden Vertrags haben begonnen.

Eine Tendenz scheint sich nach aktuellem Stand nicht abzuzeichnen. Pavlovic spielt seit 2024 für Milan, das seinerzeit etwas weniger als 20 Millionen Euro Ablöse zahlte. Der 24-Jährige gehört in der zentralen Abwehr zu den Stammkräften.

Der aktuelle Nationalspieler aus Serbien dürfte auch in der Schweiz noch einige Erinnerungen wecken. Pavlovic war in der Saison 2021/22 für ein halbes Jahr von Monaco an den FC Basel verliehen, für den er zehn Spiele bestritt.

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