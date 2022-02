Verlängerung perfekt: Theo Hernandez bindet sich langfristig an Milan

Der französische Linksverteidiger unterschreibt bei Milan einen neuen Vertrag bis 2026.

Der 24-Jährige stiess im Sommer 2019 von Real Madrid zu den Rossoneri und hat dort sofort eingeschlagen. Er mauserte sich sofort zum Fixstarter und Leistungsträger und bekennt sich nun eindeutig zum Verein. Gleich für viereinhalb weitere Jahre bindet sich Thero Hernandez an den Topklub aus der Serie A. “Ich fühle mich seit dem ersten Tag, an dem ich hier bin, grossartig. Es stimmt, es gab viele Teams, die mich wollten, aber ich dachte nur an die AC Mailand”, sagt der Nationalspieler bei TikTok.

In 109 Spielen für den Verein hat sich der offensivstarke Abwehrspieler 19 Treffer und 18 Assists erzielt.

psc 11 Februar, 2022 17:17