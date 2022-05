Zlatan Ibrahimovic gibt nach Meistertitel zu: “Ich habe Angst aufzuhören”

Zlatan Ibrahimovic hat seiner bereits beachtlichen Sammlung mit dem Meistertitel mit Milan eine weitere Trophäe hinzugefügt. Noch mitten im Meisterjubel kommen ungewohnt nachdenkliche Worte aus dem Mund des 40-Jährigen.

Der Torjäger kehrte Anfang 2020 zu Milan zurück und hat nun wieder allen Grund zur Freude. Allerdings hatte er zuletzt vermehrt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, was auch Spekulationen über ein mögliches Karriereende auslöste. Ob er seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag verlängern wird, ist offen. Es liegt einzig und allein an ihm. Das Angebot von Milan steht. Ibrahimovic sagt nach dem errungenen Meistertitel gegenüber “DAZN”: “Zuerst muss ich gesund sein, dann werde ich mehr Antworten geben. Wenn ich gesund bin, wird es nicht mein letztes Spiel sein. Es hängt davon ab, was in diesen Tagen passiert.” Vor allem das Knie bereitet dem Angreifer zunehmend Probleme.

Das Karriereende fürchtet er dennoch, wie er “Sky” verrät: “Ich habe Angst aufzuhören, aber ich muss es so machen, wie ich es will, und nicht so, wie manche Dinge sind.”

