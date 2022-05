Zlatan Ibrahimovic hat Panik wegen baldigem Rücktritt

Zlatan Ibrahimovic gibt Einblick in sein Seelenleben. Der bevorstehende Rücktritt des 40-Jährigen beschäftigt diesen auf durchaus negative Art und Weise.

Im Gespräch mit “ESPN” geht der Torjäger offen mit seiner Gemütslage um. Allzu gut ist sie derzeit nicht. “Ich bin etwas panisch. Ich befinde mich in einer Situation, in welcher ich nahe an der Ziellinie stehe”, sagt der Milan-Stürmer. Das Problem von Ibrahimovic ist, dass er nicht weiss, was nach der Fussballkarriere kommt: “Ich weiss, dass ich vieles machen kann und ich von überall Angebote bekommen werde. Aber das Adrenalin, das ich auf dem Feld kriege, werde ich von nichts anderem bekommen.”

Wegen wiederkehrenden Verletzungsproblemen konnte der Angreifer in dieser Saison nicht so viele Spiele bestreiten, wie er wollte. Ob er seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei Milan noch einmal verlängert, ist noch ungewiss. Ibrahimovic geht nüchtern an die Sache heran: “Es macht keinen Sinn zu spielen, wenn du zu stark leidest. Dann musst du realistisch sein und dir selbst sagen: ‘Jetzt ist genug’.” Noch sei es aber nicht soweit: “Sich darauf zu fokussieren, bedeutet, dass ich bereit bin, aufzuhören.” Vor allem will er weiterhin ein Vorbild für seine jüngeren Teamkollegen sein: “Mitspieler sehen zu mir auf. Wenn du jung bist, willst du allen zeigen, wer du bist. Du nimmst nur und gibst nichts. Aber jetzt muss ich niemandem mehr etwas beweisen.”

Noch hofft Ibrahimovic deshalb, dass er auch nächste Saison ein Anführer von Milan sein kann.

psc 5 Mai, 2022 14:22