Zlatan Ibrahimovic reagiert auf Abschiedsgerüchte

Zlatan Ibrahimovic werde Milan verlassen und im Sommer möglicherweise seine Karriere beenden, heisst es in Italien. Jetzt reagiert der während der Coronakrise in seine Heimat zurückgekehrte Schwede.

Bestätigen will der 38-Jährige die Abschiedsgerüchte nicht. Im Gegenteil: “Mal schauen. Ich weiss noch nicht, was ich will. Jeden Tag passiert etwas Neues. Italien ist mein zweites Zuhause und es war magisch, wieder im vollen San Siro zu spielen. Ich habe diese Passion vermisst, die Italiener für ihren Fussball haben”, sagt er dem schwedischen Blatt “Svenska Dagbladet”. Die “Gazzetta dello Sport” berichtete, dass Zlatan Ibrahiomivc mit einigen Vorgängen bei Milan und insbesondere dem Rauswurf seines Vertrauten Zvonimir Boban nicht zufrieden sei und deshalb im Sommer bereits wieder seinen Abgang plane. Die Option zur Vertragsverlängerung werde er nicht ziehen.

Eine Entscheidung ist aber noch längst nicht gefallen. Derzeit kümmert sich Ibrahimovic um andere Dinge, wie er erklärt: “Wir müssen versuchen zu leben und das Leben zu geniessen. Uns nicht zu viele Sorgen machen. Ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Ihnen geht es geht gut, also geht es auch mir gut.” Im März hatte der Schwede eine Spendenaktion für italienische Krankenhäuser gestartet hatte.

psc 2 April, 2020 09:26