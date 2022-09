Zlatan Ibrahimovic verschiebt sein Karriereende

Der mittlerweile 40-jährige Torjäger Zlatan Ibrahimovic will von einem möglichen Karrierende noch nichts wissen, wie er klarstellt.

Wegen einer Knie-Operation, die er sich aufgrund anhaltender Probleme unterzog, wird der schwedische Angreifer in diesem Kalenderjahr keine Spiele mehr bestreiten. Das Karriereende zieht Ibrahimovic aber keineswegs in Betracht, wie er gegenüber der “Gazzetta dello Sport” klarstellt: “Ich werde bald zurück sein. Ich werde nicht in den Ruhestand gehen. Ich werde zurückkommen und nicht aufgeben.”

An Selbstvertrauen mangelt es dem Stürmer nach wie vor nicht: “Wenn ich einen stärkeren Spieler als mich sehe, bin ich bereit aufzuhören. Bis jetzt habe ich aber noch keinen gesehen.” Ibrahimovic ist noch bis Saisonende an Milan gebunden. Wie lange er tatsächlich noch spielt, ist weiterhin offen.

psc 14 September, 2022 11:08