Zlatan Ibrahimovic wird zum Filmstar

Zlatan Ibrahimovic schlüpft schon bald in eine neue Rolle. Der Milan-Stürmer erhält eine Rolle in einem Film.

Der 39-jährige Schwede übernimmt einen Part bei “Asterix und Obelix: die Seidenstrasse”. Dies verrät Regisseur Guillaume Canet, der bestätigt, dass Zlatan Ibrahimovic zum Cast gehören wird. Der Film soll 2022 in die Kinos kommen und die Dreharbeiten gehen bereits am kommenden Montag los. Die Szenen werden in Frankreich und im Studio gedreht. Das Gesamtbudget beträgt 60 Mio. Euro.

Ibrahimovic wird eher eine Cameo-Rolle bekommen, sein Fokus bleibt natürlich vorderhand der Fussball. Da hat er bei Milan und im Sommer mit der EM-Teilnahme mit Schweden viel zu tun.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

https://www.instagram.com/p/CNZcx0yH2Z7/?hl=de

psc 8 April, 2021 22:30