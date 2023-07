Freude über Klimaanlage: Mourinho scherzt über Sperre

José Mourinho wird in der Serie A für zwei Spiele gesperrt. Doch den Portugiesen kümmert dies nicht.

Wenn die Serie A wieder beginnt, gilt José Mourinho für zehn Tage als gesperrt. Der Grund dafür ist, dass der Trainer der AS Rom den Schiedsrichter Daniele Chiffi nach einem 1:1 gegen Monza als "schlechtesten Schiedsrichter" überhaupt beschimpft hatte.

Diese Strafe nimmt der 'Special One' jedoch mit Humor. "Bei der Hitze im August bin ich doch lieber da, wo es schön und kühl mit Klimaanlage ist, als dass ich auf der Bank sitze", sagte er Reportern in Rom bei seiner Ankunft aus dem Urlaub. Generell ist er aber froh, wieder loslegen zu können. "Denn für Urlaub bin ich nicht gemacht. Am Montag um 8 Uhr morgens geht's wieder richtig los mit der Arbeit", so der 60-Jährige.

adk 9 Juli, 2023 16:10