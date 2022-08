Grünes Licht: Nati-Star Remo Freuler wechselt auf die Insel

Die Einigung steht: Remo Freuler schliesst sich tatsächlich Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest an.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Engländer mit Atalanta über eine Ablöse in Höhe von 9 Mio. Euro verständigt. Freuler wird in Nottingham für drei Jahre unterschreiben. Der obligatorische Medizintest ist bereits terminiert. Schon in Kürze wird der Mittelfeldstratege seinen Vertrag auf der Insel unterschreiben.

Zuletzt war der einstige Winterthur-Junior während sechseinhalb Jahren in Bergamo beschäftigt und avancierte dort zum absoluten Leistungsträger. Nun nimmt der 30-Jährige noch einmal eine neue Herausforderung an. Nottingham hat in diesem Sommer bereits rund 100 Mio. Euro für Neuzugänge investiert. Viele Spieler stiessen aus der Bundesliga zum Klub.

psc 11 August, 2022 13:44