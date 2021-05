Lausanne-Sport droht Ausverkauf der Innenverteidigung

Der FC Lausanne-Sport muss seine Innenverteidigung im Hinblick auf die kommende Saison möglicherweise komplett neu besetzen. Noah Loosli drängt auf einen Wechsel ins Ausland. Und auch Moritz Jenz weckt Begehrlichkeiten bei Klubs ausserhalb der Schweiz.

Italienischen Medienberichten zufolge steht der 20-jährige Deutsche unter anderem bei Serie A-Klub FC Genua hoch im Kurs. Jenz unterschrieb auf diese Saison hin für drei Jahre bei den Westschweizern und hat sich in der zentralen Abwehr sofort etabliert. Der frühere Fulham-Verteidiger erachtet Lausanne aber wohl eher als Durchgangsstation. Möglicherweise winkt schon in diesem Sommer den Absprung in eine Topliga.

Dasselbe gilt auch für Loosli, den wie von 4-4-2.ch berichtet, diesen Schritt vollziehen möchte. Auch auf den 24-jährigen Aargauer schielen unter anderem Vereine aus der italienischen Serie A.

psc 20 Mai, 2021 11:51