Walter Mazzarri ist neuer Trainer bei Cagliari – Tudor übernimmt bei Hellas Verona

Der 59-jährige Italiener Walter Mazzarri kehrt in die Serie A zurück und übernimmt den vakanten Trainerposten bei Cagliari Calcio. Zuvor präsentierte Hellas Verona mit Igor Tudor seinen neuen Coach.

Der 43-jährige Kroate war in der vergangenen Saison als Co-Trainer von Andrea Pirlo bei Juve tätig. Nun unterschreibt er in Verona einen Vertrag als Cheftrainer für die aktuelle Saison.

Auch Cagliari präsentiert seinen neuen Übungsleiter. Die Sardinier haben sich am Dienstag von Leonardo Semplici getrennt. Nun wird Walter Mazzarri als Nachfolger inthronisiert. Der 59-Jährige ist äusserst erfahren und coachte in der Serie A bereits zahlreiche Klubs, unter anderem Napoli und Inter Mailand. In der Saison 2016/17 war er für eine Spielzeit auch auf der Insel für den FC Watford tätig.

psc 15 September, 2021 10:29