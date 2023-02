Servette-Junior Alexandre Dias Patricio wechselt zu Serie A-Klub

Servette verliert sein nächstes Supertalent: Der 18-jährige Mittelstürmer Alexandre Dias Patricio wechselt nach Italien.

Der Youngster kommt bei Serie A-Klub Hellas Verona unter und wird dort zunächst in der U19 zum Zug kommen. Patricio ist in Genf geboren und ist schweizerisch-portugiesischer Doppelbürger. Zurzeit kommt er in der U19 des SFV zum Einsatz. In dieser Saison bestritt er für die Servette-Profis drei Super League- und zwei Cupspiele. Nun wählt er wie schon zu Beginn der Woche sein ehemaliger Teamkollege Diogo Monteiro (zu Leeds United) den Gang ins Ausland.

Patricio wird vorerst aber nur ausgeliehen, Hellas Verona verfügt aber über eine Kaufoption.

psc 1 Februar, 2023 13:44