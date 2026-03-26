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John Williams ist da

Servette hat ab sofort einen neuen Sportchef

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 15:28
Servette hat ab sofort einen neuen Sportchef

Servette stellt seine sportliche Führung nach einer insgesamt enttäuschenden Saison neu auf. John Williams wird als neuer Sportchef vorgestellt.

Die Genfer sind mit der aktuellen Spielzeit nach dem 2. Platz in der Vorsaison selbstredend überhaupt nicht zufrieden. Servette erreicht nicht einmal die Championship Group. Konsequenzen wurden angekündigt und nun auch umgesetzt: Mit dem Engländer John Williams heuert ein neuer Sportchef an. Der Engländer verfügt bereits über Erfahrung im französischsprachigen Raum, war er doch bis September des vergangenen Jahres als Sportdirektor bei Girondins Bordeaux tätig. Auch beim SC Amiens arbeitete der Brite in der Vergangenheit.

Die neue Stelle in Genf tritt er an, sobald die Arbeitsgenehmigung von den Behörden eintrifft. Der Super Ligist teilt mit, dass Williams zunächst eng mit der vorhandenen Sportkommission arbeiten wird.

Im Gespräch für den Posten des Sportchefs war bei den Genfern, wie von 4-4-2.ch berichtet, auch Hiraç Yagan von Zweitligist Lausanne-Ouchy. Die Wahl fiel nun aber auf einen anderen Kandidaten.

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