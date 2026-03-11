SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
David Douline

Servette verlängert Vertrag mit französischem Fixstarter

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 09:52
Servette kann auch in den kommenden Jahren auf die Dienste des französischen Mittelfeldspielers David Douline zählen.

Die Genfer geben die Vertragsverlängerung des 32-Jährigen bis 2028 bekannt. Enthalten ist sogar eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Duoline stiess im Sommer 2021 zu Servette und ist im defensiven Mittelfeld gesetzt.

In der laufenden Spielzeit kommt der Routinier auf 20 Pflichtspieleinsätze. Eine Wadenverletzung hatte Douline zu Beginn der Saison noch ausser Gefecht gesetzt.

