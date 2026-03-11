Servette verlängert Vertrag mit französischem Fixstarter

Servette kann auch in den kommenden Jahren auf die Dienste des französischen Mittelfeldspielers David Douline zählen.

Die Genfer geben die Vertragsverlängerung des 32-Jährigen bis 2028 bekannt. Enthalten ist sogar eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Duoline stiess im Sommer 2021 zu Servette und ist im defensiven Mittelfeld gesetzt.

In der laufenden Spielzeit kommt der Routinier auf 20 Pflichtspieleinsätze. Eine Wadenverletzung hatte Douline zu Beginn der Saison noch ausser Gefecht gesetzt.