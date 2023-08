Nikola Katic weckt Interesse in der Serie A

Dem FC Zürich könnte ein schmerzhafter Abgang bevorstehen: Nikola Katic ist in der Serie A gefragt.

Der FC Zürich ist an diesem Samstag (18 Uhr) in der 1. Runde des Schweizer Cup bei Red Star zu Gast, muss dafür nicht mal die Stadtgrenze verlassen. Für Nikola Katic ist es womöglich die letzte Partie im FCZ-Trikot.

Der 26-Jährige, so berichtet es zumindest die schottische Ausgabe der Boulevardzeitung "Sun", steht auf der Liste von Hellas Verona, das Interesse an einem Transfer signalisiert. Der dortige Trainer Marco Baroni will Katic in seinem Team haben.

Nikola Katic bis 2025 an den FC Zürich gebunden

Für den FCZ wäre ein Katic-Abgang ein herber Verlust. Der ehemalige Nationalspieler aus Kroatien fügte sich nach seinem Wechsel im vorigen Sommer super in der Limmatstadt ein und wurde schnell zum Aushängeschild.

In der neuen Spielzeit bestätigte Katic seine Leistungen, verpasste in der Super League in vier Spielen noch keine Minute und erzielte einen Treffer. Katics Vertrag läuft noch bis 2025.

aoe 19 August, 2023 16:27