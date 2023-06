Lugano bedient sich für nächste Saison bei Hellas Verona

Der FC Lugano präsentiert mit dem marokkanisch-italienischen Abwehrspieler Ayman El Wafi einen Neuzugang für die kommende Saison.

Der 19-Jährige stösst von Hellas Verona ins Tessin und unterschreibt gleich für vier Jahre. Ayman El Wafi kam in der abgelaufenen Saison bei Verona in der U19 zum Einsatz. Nun wagt er den Sprung in den Erwachsenenfussball und will in Lugano rasch den Durchbruch schaffen.

El Wafi ist marokkanischer U23-Nationalspieler.

⚪⚫ 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐛𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨𝐧𝐞𝐫𝐨, 𝐀𝐲𝐦𝐚𝐧 ⚽ La direzione della FC Lugano SA è lieta di comunicare l'ingaggio di Ayman El Wafi dall'Hellas Verona 🤝 ✍️ Il 19enne difensore ha siglato un contratto di 4 anni 📝 📲 Leggi il comunicato ➡️ https://t.co/uJk57INMvm pic.twitter.com/gNR2uALI31 — FC Lugano (@FCLugano1908) June 8, 2023

psc 8 Juni, 2023 13:16