Chelsea und Inter einig! Lukaku-Deal vor dem Abschluss

Der nächste Blockbusterdeal dieses Sommer steht offenbar vor dem Vollzug. Angeblich haben sich der FC Chelsea und Inter Mailand auf die Ablösezahlung für den Torjäger verständigt.

Der FC Chelsea könnte noch an diesem Wochenende Nägel mit Köpfen machen und Romelu Lukaku unter Vertrag nehmen. Die “SportItalia”-Reporter Alfredo Pedulla und Gianluigi Longari schreiben von einer Einigung der Blues mit dem abgebenden Inter Mailand – 115 Millionen Euro beträgt die Summe, die für Lukaku fällig wird. Andere Spieler seien in dem Deal nicht integriert, heisst es.

Noch am Samstagabend sollen alle für den Wechsel nötigen Dokumente eingereicht werden. Dann steht einer Lukaku-Rückkehr nach London nichts mehr im Weg. Für die Blues spielte der bullige Stürmer in der Vergangenheit lediglich 15-mal, der Durchbruch wollte ihm dort zunächst also nicht gelingen.

Lukaku war während der Mailänder Meistersaison der überragende Mann. Mit 24 Toren (10 Vorlagen) hatte der Belgier sehr grossen Anteil am Scudetto. Sein Formhoch soll der 28-Jährige nun an alter Wirkungsstätte bestätigen und weiterführen.

aoe 7 August, 2021 16:28