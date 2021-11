Inter-Star Vidal wohl Opfer von Einbrechern

Mittelfeldmann Arturo Vidal von Inter Mailand wurde offenbar Ober eines Raubüberfalls. Dabei wollten Diebe wohl sogar seinen Ferrari entwenden.

Wie die lokale Tageszeitung “La Provincia di Como” am Sonntag berichtet, wurde in der Villa von Arturo Vidal unweit der Stadt Como eingebrochen. Der Vorfall soll sich bereits am 7. November ereignet haben. Während des Raubes spielte Vidal am Abend mit Inter gegen den AC Mailand (1:1).

Die Diebe versuchten angeblich, Vidals Ferrari 448 Spider zu stehlen. Dies gelang ihnen demnach aber nicht. Sie konnten dafür wohl einen Mercedes-Geländewagen entwenden. Zudem sollen sie die Fenster der Villa eingeschlagen und die Villa durchwühlt haben. Dabei wurde offenbar Gold und Schmuck gestohlen.

adk 28 November, 2021 12:03