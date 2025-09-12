Manuel Akanji gibt Inter-Debüt gleich beim Derby d'Italia

Manuel Akanji hat am Deadline Day in der vergangenen Woche einen Wechsel von Manchester City zu Inter Mailand vollzogen. Nach der Länderspielpause kommt er für seinen neuen Verein gleich im vielleicht wichtigsten Ligaspiel der Saison zum Zug.

Inter-Coach Chivu lässt auf der Pressekonferenz vor dem Derby d'Italia zwischen Juventus und Inter am Samstagabend durchblicken, dass Akanji in der Startelf stehen wird. "Akanji ist ein wichtiger Spieler von internationalem Format und Status", so der Rumäne.

Alles deutet darauf hin, dass der 30-jährige Schweizer von Beginn weg spielen wird. Für ihn wird es das erste Ligaspiel des Jahres. Bei City kam er noch nicht zum Zug. Im Spielrhythmus ist er aber trotzdem: Innerhalb der letzten sieben Tage spielte er für die Nati zweimal über 90 Minuten. Er ist entsprechend fit und voll einsatzfähig. Dies will Chivu offenbar ausnutzen.

Akanji wurde von den Nerazzurri zunächst ausgeliehen. Dank einer Kaufoption in Höhe von 15 Mio. Euro könnte der Abwehrspieler im kommenden Sommer fix wechseln.

psc 12 September, 2025 16:50