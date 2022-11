PSG nimmt Abstand von Milan Skriniar

Im Sommer war Paris Saint-Germain drauf und dran, Milan Skriniar von Inter Mailand loszueisen. Es folgten allerdings mehrfache Transferabsagen aus der italienische Modehauptstadt. Nun soll das PSG-Interesse gänzlich erloschen sein.

Paris Saint-Germain ist offenbar nicht mehr an einer Zusammenarbeit mit Milan Skriniar interessiert. Darüber berichten mehrere Medien in Frankreich. An der Seine sollen die Verantwortlichen inzwischen zu dem Entschluss gekommen sein, den Innenverteidiger nicht unter Vertrag nehmen zu wollen.

PSG hatte sich im Sommer sehr für Skriniar interessiert, wollte allerdings nicht die von Inter Mailand geforderte Ablöse von rund 70 Millionen Euro zahlen. Vor Kurzem hiess es noch, PSG wolle bei Skriniar im Winter einen erneuten Anlauf nehmen. Skriniars Vertrag läuft aus, er hätte also eine Vorvereinbarung treffen können.

Nun läuft alles auf eine Vertragsverlängerung in Mailand hinaus. Inter-Geschäftsführer Beppe Marotta sagte vor wenigen Tagen: «Ich bin wirklich zuversichtlich und optimistisch, dass wir mit Skriniar vor dem 13. November eine Einigung finden. Wir haben klare Signale erhalten, den Diskurs aufzunehmen. Und wie jeder weiss, ist Skriniar ein Schlüsselspieler für uns.»

aoe 5 November, 2022 16:18