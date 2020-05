Radja Nainggolan vor Rückkehr zu Inter

Der belgische Mittelfeldprofi Radja Nainggolan könnte im Sommer wieder zu seinem Stammklub Inter Mailand zurückkehren.

Der 32-jährige Routinier ist für diese Saison ligaintern an Cagliari ausgeliehen. Für die Sardinier erzielte Nainggolan in 24 Einsätzen fünf Tore und sechs Assists. Die Leihe endet im Sommer, der Ex-Nationalspieler ist im Anschluss noch zwei Jahre an Inter gebunden. Laut italienischen Medienberichten könnte Trainer Antonio Conte dem Spielgestalter eine neue Chance geben und ihn für die nächste Spielzeit wieder im Kader begrüssen.

Cagliaris Sportdirektor Marcello Carli deutet bei “Sky Italia” an, dass man Nainggolan gerne über diese Saison hinaus halten würde, allerdings liege die Entscheidung nicht in den eigenen Händen.

psc 26 Mai, 2020 19:33