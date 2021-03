Buffon will noch ein Jahr dranhängen

Der ewige Gianluigi Buffon hat offenbar die Entscheidung getroffen, ein weiteres Jahr auf Profiniveau zu spielen. Ob er noch mal einen neuen Vertrag bei Juventus Turin erhält, ist jedoch offen.

Gianluigi Buffon hat sich laut der “Gazzetta dello Sport” dazu entschieden, seine Karriere mindestens eine weitere Saison fortzusetzen. Ungeklärt ist aber noch, ob er das bei Juventus Turin tun wird oder noch mal einen Vereinswechsel vollzieht.

Stand jetzt hat es wohl noch keine Vertragsgespräche zwischen Buffon und den Juve-Machern gegeben. Demnächst soll es jedoch zu einem Treffen mit Präsident Andrea Agnelli, bei dem die Zukunft des Goalies evaluiert wird.

Buffon sei sich bewusst, was für einen grossen Einfluss er in der Turiner Kabine habe, versteife sich allerdings nicht darauf, im Piemont zu bleiben. Der 43-Jährige plane stattdessen, in der kommenden Saison wieder regelmässig zu spielen. Dass ihm ein anderer Klub einen Posten als Nummer 1 anbietet, ist bisher nicht bekannt.

aoe 20 März, 2021 12:56