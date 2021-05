Knall bei Juve: Allegri kehrt zurück – Pirlo muss gehen

Juventus hat seine Trainersituation geklärt: Andrea Pirlo muss nach nur einem Jahr wieder gehen und wird durch Massimliano Allegri ersetzt.

Dies berichten unter anderem die Transferexperten Gianluca di Marzio und Fabrizio Romano. Demnach habe sich der frühere Trainer der Turiner mit den Klubverantwortlichen der alten Dame über eine Rückkehr geeinigt. Es gehe lediglich noch darum zu eruieren, ob er einen Drei- oder Vierjahresvertrag erhält. Allegri ersetzt Andrea Pirlo, der nach einer missglückten Saison (4. Platz in der Serie A, Achtelfinal-Aus in der Champions League) wieder gehen muss. Der Abgang von Sportdirektor Fabio Paratici, der massgeblich an seiner Verpflichtung beteiligt war, konnte bereits als Indiz für das Pirlo-Aus in Turin verstanden werden. Tatsächlich kommt es nun soweit.

Allegri coachte Juve bereits zwischen 2014 und 2019 und holte sechs Meistertitel sowie vier Pokalsiege. Angeblich bemühte sich auch Inter um die Dienste des 53-Jährigen. Dieser war zudem auch bei Real Madrid im Gespräch. Letztlich entscheidet er sich aber für die Juve-Rückkehr.

psc 27 Mai, 2021 11:52