Juve präsentiert sein neues Trikot

Juventus präsentiert am Donnerstag offiziell das neue Trikot für die kommende Saison. Die alte Dame kehrt zurück zu den Längsstreifen.

Nachdem das Leibchen in dieser Saison in eine schwarze und weisse Hälfte geteilt wurde, halten im Hinblick auf die kommende Saison die bekanntn Längsstreifen wieder Einzug. Die Farben schwarz und weiss dominieren weiterhin, anstelle von Rosa erhält nun aber auch Gold Einzug. Und so sehen die Juve-Trikots in der neuen Saison aus:

psc 30 Juli, 2020 11:38