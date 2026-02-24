Juve gelingt Durchbruch bei Weston McKennie

US-Nationalspieler Weston McKennie wird seinen Vertrag bei Juventus höchstwahrscheinlich in Kürze verlängern.

Die Turiner bemühen sich schon länger um eine Ausdehnung des Arbeitspapiers mit dem 27-jährigen Nationalspieler. Nun scheint der entscheidende Durchbruch gelungen zu sein. Gemäss Transferexperte Matteo Moretto sind die jüngsten Gespräche sehr positive verlaufen. Weston McKennie selbst soll nun klar signalisiert haben, dass er seine Zukunft weiterhin in Turin sieht.

Sein bereits Ende dieser Saison auslaufende Vertrag soll um gleich vier Jahre bis 2030 verlängert werden. McKennie stiess im Sommer 2021 für etwas mehr als 20 Mio. Euro vom damaligen Bundesligisten Schalke 04 zur alten Dame. Zwischenzeitlich fiel er dort in Ungnade und wurde sogar für eine Spielzeit an Leeds United ausgeliehen. McKennie kam 2023 aber gestärkt zurück und zählt seit geraumer Zeit zu den absoluten Leistungsträgern. In dieser Saison hat er bereits 36 Pflichtspiele bestritten. Dabei gelangen ihm jeweils sieben Tore und sieben Assists.