SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Vertrag

Juve gelingt Durchbruch bei Weston McKennie

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 12:47
Juve gelingt Durchbruch bei Weston McKennie

US-Nationalspieler Weston McKennie wird seinen Vertrag bei Juventus höchstwahrscheinlich in Kürze verlängern.

Die Turiner bemühen sich schon länger um eine Ausdehnung des Arbeitspapiers mit dem 27-jährigen Nationalspieler. Nun scheint der entscheidende Durchbruch gelungen zu sein. Gemäss Transferexperte Matteo Moretto sind die jüngsten Gespräche sehr positive verlaufen. Weston McKennie selbst soll nun klar signalisiert haben, dass er seine Zukunft weiterhin in Turin sieht.

Sein bereits Ende dieser Saison auslaufende Vertrag soll um gleich vier Jahre bis 2030 verlängert werden. McKennie stiess im Sommer 2021 für etwas mehr als 20 Mio. Euro vom damaligen Bundesligisten Schalke 04 zur alten Dame. Zwischenzeitlich fiel er dort in Ungnade und wurde sogar für eine Spielzeit an Leeds United ausgeliehen. McKennie kam 2023 aber gestärkt zurück und zählt seit geraumer Zeit zu den absoluten Leistungsträgern. In dieser Saison hat er bereits 36 Pflichtspiele bestritten. Dabei gelangen ihm jeweils sieben Tore und sieben Assists.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
In die Heimat

Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin
Bayern lauert

Abgang provoziert: Vlahovic fehlt beim Juve-Weihnachtsessen
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
Perin-Nachfolger gesucht

Juventus sucht neuen Torhüter und hat eine Shortlist erstellt
Mehr entdecken
Gegen Galatasaray

Juve-Coach Spalletti könnte Stammgoalie Di Gregorio degradieren

24.02.2026 - 15:01
Neuer Vertrag

Juve gelingt Durchbruch bei Weston McKennie

24.02.2026 - 12:47
Von Juventus

Inter erhält beim potentiellen Yann Sommer-Nachfolger Vicario Konkurrenz

23.02.2026 - 17:13
Neuer Torwart gesucht

Juventus prüft De Gea – Zweifel an Di Gregorio?

22.02.2026 - 18:31
"Situation ist offen"

BVB führt erneut Gespräche mit Marcos Senesi – das sagt Bournemouth

21.02.2026 - 16:02
Captain geht wohl von Bord

ManCity-Vertragsende: Wechselt Bernardo Silva nach Spanien?

21.02.2026 - 15:43
Zum Ligakonkurrenten

Juventus Turin blockierte Wechsel von Filip Kostic

21.02.2026 - 11:55
Nach Pleite bei Galatasaray

Bei Juventus hat es in der Kabine geknallt

20.02.2026 - 17:08
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub

19.02.2026 - 12:09
Juventus plant keinen Verkauf

Grosses Premier-League-Interesse an Lloyd Kelly

15.02.2026 - 11:15