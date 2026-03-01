Milan prüft Vlahović – aber Kurswechsel möglich

AC Mailand soll laut italienischen Berichten Interesse an Dušan Vlahović zeigen. Demnach habe es sogar direkte Gespräche zwischen dem Klub und dem Stürmer gegeben, da man in ihm das Profil eines klassischen Mittelstürmers sieht.

Allerdings heisst es inzwischen, dass der von Massimiliano Allegri trainierte Klub seine Prioritäten überdacht haben könnte. Berichten zufolge sei man intern von diesem Transferziel wieder etwas abgerückt. Ein möglicher Knackpunkt bleibt offenbar das Gehalt.

Die interne Gehaltsobergrenze bei Milan liegt bei etwa sechs bis acht Millionen Euro netto pro Jahr – eine Summe, die möglicherweise nicht den Vorstellungen von Vlahović entspricht. Neben Milan wurde zuletzt auch FC Barcelona als Interessent genannt. Konkrete hochdotierte Angebote anderer Vereine sollen aktuell jedoch nicht vorliegen.