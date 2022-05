Ein MLS-Klub bestätigt sein Angebot für Giorgio Chiellini

Der Los Angeles FC ist einer der Vereine, die sich für die Unterschrift von Chiellini bemühen. Die Kalifornier haben nun öffentlich bestätigt, dass sie dem Routinier eine Offerte vorgelegt haben. Die Antwort steht noch aus. Der Abwehrspieler kann ablösefrei wechseln und hat jüngst auch andere Angebote erhalten. Angeblich buhlt auch Inter Miami um ihn. Die Entscheidung über seine sportliche Zukunft wird er demnächst treffen. In Kürze wird er beim Spiel gegen Copa America-Sieger Argentinien im Wembley auch letztmals für die Squadra Azzurra auflaufen.

Los Angeles FC have confirmed to Giorgio Chiellini their official proposal to sign him on a free transfer – they're now waiting for final green light on Chiellini side. 🇺🇸 #MLS

Italian centre back is available on a free transfer and he also received another proposal days ago.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2022