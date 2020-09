Paris St. Germain befasst sich mit Sami Khedira

Der deutsche Mittelfeldspieler Sami Khedira hat bei Juventus keine Zukunft mehr. Die Reise könnte in Frankreich weitergehen.

Der 33-jährige Spielgestalter wird angeblich von Paris St. Germain umgarnt. Trainer Thomas Tuchel hält gemäss “Sky” grosse Stücke auf Khedira und würde sich freuen, wenn er künfitg auf seinen Landsmann setzen kann.

Noch steht der Ex-Nationalspieler in Turin bis Juni 2021 unter Vertrag. Der Serie A-Klub möchte ihn aber von der Gehaltsliste streichen und strebt eine Vertragsauflösung an, was einen ablösefreien Wechsel ermöglichen würde.

psc 22 September, 2020 09:59