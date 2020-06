Sarri hofft auf Pjanic-Verbleib

Geht es nach Maurizio Sarri wird Miralem Pjanic Juventus Turin nicht in Richtung FC Barcelona verlassen. Der Trainer hofft auf einen Verbleib des Mittelfeldspielers.

Maurizio Sarri würde am liebsten auch in der kommenden Saison mit Miralem Pjanic zusammenarbeiten. “Er wird bis Ende August bei uns sein”, sagte der Cheftrainer von Juventus Turin nach dem 4:0 über US Lecce am Freitagabend. “Ich hoffe, er bleibt auch darüber hinaus bei uns. Diese Entscheidung wird allerdings zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.”

Pjanic ist in dem Sommer-Mega-Deal mit Arthur verquickt. Der Brasilianer soll noch an diesem Wochenende den Medizincheck in Italien absolvieren. Pjanic soll im Gegenzug beim FC Barcelona einen Fünfjahresvertrag inklusive sattem 7,5-Millionen-Gehalt bekommen.

aoe 27 Juni, 2020 12:34