Lorenzo Insigne kehrt in die Serie A zurück

Dreieinhalb Jahre nach seinem Wechsel in die MLS zum Toronto FC kehrt Stürmer Lorenzo Insigne wieder in seine italienische Heimat zurück.

Der 34-Jährige wird voraussichtlich in Kürze für Lazio auflaufen. Laut "Il Messaggero" hat sich der Angreifer mit den Römern bereits grundsätzlich geeinigt. Die formellen Schritte und Vertragsunterzeichnung fehlen noch.

Der Stürmer ist seit Sommer vereinslos. Anfang Juni hat er in Toronto sein letztes Pflichtspiel bestritten. Zuletzt war auch von einem Wechsel in die Bundesliga die Rede. Lazio scheint aber in der Pole Position zu sein.

Insigne ist gebürtiger Neapolitaner und war dort auch zwischen 2012 und 2022 engagiert. Künftig wird er offenbar in Rom spielen.

Peter Schneiter 25 November, 2025 10:13