Napoli-Boss De Laurentiis spricht über Zukunft von Kvaratskhelia & Osimhen

Napoli befindet sich in dieser Saison weiterhin voll auf Erfolgskurs und hat mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt bereits einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League-Viertelfinal gemacht. Khvicha Kvaratskhelia und Victor Osimhen waren am Dienstagabend einmal mehr prägende Figuren. Klubboss Aurelio De Laurentiis geht trotz grossem Interesse am Duo von einem langfristigen Verbleib aus.

Kvaratskhelia stiess erst im vergangenen Sommer für 10 Mio. Euro zu den Neapolitanern und hat sich als regelrechter Jackpot erwiesen. Der 22-jährige Georgier zeigt sensationelle Leistungen und weist in dieser Saison in 25 Spielen für seinen Klub bereits 27 Torbeteiligungen (12 Tore, 15 Assists) aus. Sein Vertrag läuft bis 2027. Der nigerianische Torjäger Victor Osimhen läuft bereits seit 2020 für Napoli auf und ist bis 2025 gebunden.

De Laurentiis gibt sich nach dem Sieg in Frankfurt gegenüber » TNT Sports Mexico» selbstbewusst, was den langfristigen Verbleib der beiden Offensivspieler angeht: «Ich bin sehr gut darin, Verträge zu machen. Wenn sie zu mir kommen, sind sie geblockt. Sie also hier zu halten, wird nicht schwierig. Allerdings kann es immer Angebote geben, die du n icht ablehen kannst, also weiss man nie. Aus meiner Sicht werden wir sie aber noch eine lange Zeit scheinen sehen.»

Napoli befindet sich in der Serie A voll auf Meisterkurs und wird in der Königsklasse wohl unter die besten Acht einziehen. Einzig in der Coppa Italia setzte es mit dem Aus im Achtelfinale in dieser Saison bisher eine Enttäuschung ab.

psc 22 Februar, 2023 15:43