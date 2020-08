Fix: Sassuolo verpflichtet Düsseldorfs Ayhan

Jetzt ist es fix: Kaan Ayhan wird in der kommenden Saison in der Serie A für den US Sassuolo auflaufen. Der Verteidiger kommt von Fortuna Düsseldorf.

Kaan Ayhan wird mit Fortuna Düsseldorf nicht den Weg in die 2. Bundesliga antreten, sondern nach Italien in die Serie A zu US Sassoulo wechseln. Die Italiener vermelden den Deal am Sonntag als perfekt.

Fortuna erzielt Einigung mit @SassuoloUS in Bezug auf einen Wechsel von Kaan Ayhan❗️ Danke für alles, Kaan! Viel Erfolg in der @SerieA 🙏#f95 | 🔴⚪️ | #Ayhan pic.twitter.com/niSkA52xTK — Fortuna Düsseldorf (@f95) August 16, 2020

Zuletzt hatte sich der Transfer noch hingezogen, nachdem Unklarheit bezüglich Ayhans Ausstiegsklausel herrschte. “Wir sind sehr froh, dass wir nicht zuletzt aufgrund unserer konsequenten Haltung nun eine Einigung mit US Sassuolo erzielt haben, mit der wir aus finanzieller Sicht sehr zufrieden sind”, äusserte sich Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein zum Abgang des Defensivspielers. “Unsere Bewertung der Transfer-Situation hat sich damit als vollkommen richtig erwiesen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder betont, dass wir Kaan Ayhan keine Steine in den Weg legen möchten, sondern als Vorstand dazu verpflichtet sind, den gesamten Transfer sorgfältig zu prüfen.”

adk 16 August, 2020 12:52