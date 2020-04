Bundesrätin Viola Amherd bezieht Stellung zum Fussball

Bundesrätin Viola Amherd hat sich auf einer Pressekonferenz des Gesamtbunderats am Mittwoch erstmals auch konkreter zum Profisport geäussert.

Die Departementschefin des VBS (Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport) stellte den grossen Stellenwert des Sports und insbesondere auch den Wirtschaftfaktor Profisport in den Vordergrund. “Seit Ende der vergangenen Woche wird an einem Umsetzungskonzept gearbeitet. Insbesondere der professionelle Sport ist ein Wirtschaftsfaktor. Das Bedürfnis an einer Exit-Strategie ist sowohl bei der Bevölkerung wie bei den Profiligen sehr gross”, teilte Amherd mit. Sportarten, in denen Körperkontakt vermieden und die Schutzmassnahmen eingehalten werden können, sollen bereits Anfang Mai wieder starten können.

Die Swiss Football League hatte bereits am Mittwochmorgen kommuniziert, dass eine Fortsetzung des Spielbetriebs in Super League und Challenge League geplant sei. Das Idealszenario sähe vor, dass ab dem 20. Mai wieder gespielt werden kann. Noch gibt es dafür allerdings kein grünes Licht.

psc 22 April, 2020 15:38