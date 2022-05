Neben Alex Frei: Ein deutscher Trainer ist ein heisser Kandidat beim FCB

Der FC Basel sucht im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Trainer. Neben dem Namen Alex Frei wird klubintern auch die Personalie Christian Eichner heiss diskutiert.

Der 39-jährige Deutsche trainiert seinen Stammklub Karlsruher SC und hat diesen in der aktuellen Saison in der 2. Bundesliga auf den 12. Platz geführt. Nach Angaben des stellvertretenden “Sport Blick”-Chefredakteurs Andreas Böni ist Eichner beim FCB ein heisses Thema. Allerdings steht dieser in Karlsruhe noch bis 2025 unter Vertrag. Ob er sich einen Wechsel zu den Bebbi auch vorstellen könnte, ist unklar.

Ungewiss bleibt ebenfalls, wie es mit der Personalie Alex Frei weitergeht. Der 42-Jährige fokussiert sich zurzeit voll auf den Aufstiegskampf mit dem FC Winterthur. Der FCB ist für ihn aber natürlich stets eine Herzensangelegenheit. Ob er sich zum jetzigen Zeitpunkt einen Wechsel zurück zum Ex-Klub tatsächlich vorstellen kann, ist aber offen.

psc 17 Mai, 2022 12:19