Cabral möchte beim FCB bleiben, aber…

Der brasilianische Stürmer Cabral hat am Wochenende beim Cupsieg der Bebbi einmal mehr brilliert. Der 22-Jährige würde gerne in Basel bleiben – und der Super League-Klub würde ihn auch gerne behalten. Dennoch ist die letzte Entscheidung noch nicht gefällt.

Das Problem aus Sicht des FCB ist finanzieller Natur: In der zurzeit schwierigen Situation will Klubboss Bernhard Burgener keine hohen Ausgaben tätigen. Medienberichten zufolge besteht bei Cabral eine Kaufoption in Höhe von 4 Mio. Franken. Bis Ende Juni müsste sie gezogen werden. Die Transferrechte liegen noch bei Palmeiras.

Der Angreifer selbst sieht seine Zukunft weiterhin in der Schweiz. “Ich fühle mich wirklich sehr wohl hier. Vom ersten Moment an, als ich hier her gekommen bin, hat es sich sehr gut angefühlt. Ich weiss aber nicht, wie meine Zukunft aussieht. Aber ich möchte in Basel bleiben, weil ich hier sehr glücklich bin”, wird er vom “Blick” zitiert. Gespräche habe es allerdings noch keine gegeben.

Zumindest bis Saisonende will der Super League-Klub den Torjäger grundsätzlich halten. Wenn keine definitive Übernahme stattfindet, könnte zumindest der Leihvertrag verlängert werden.

psc 16 Juni, 2020 09:21