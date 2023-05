David Degen attackiert nach Peinlich-Auftritt gegen St. Gallen seine Spieler

FCB-Präsident David Degen ist nach der 1:6-Schmach gegen St. Gallen am vergangenen Wochenende und einem wiederholt schwachen Auftritt der Mannschaft in der Super League sauer auf die eigenen Spieler.

Bei der Mitgliederversammlung am Montagabend spricht der 40-Jährige Klartext. "Ich wäre am liebsten nach 15 Minuten gegangen. So etwas darf uns nicht passieren! Die Meisterschaft muss oberste Priorität haben", ärgert er sich. Jeden Tag ermahne er intern, dass die Liga das täglich Bort sei: "Das haben die Spieler am Sonntag leider ignoriert." Nun gelte es, aus den letzten drei Meisterschaftsspielen drei Siege einzufahren. Degen geht aber mit einem mulmigen Gefühl in die Meisterschaftsentscheidung: "Ich zittere jeden Tag vor dem Szenario, das internationale Geschäft zu verpassen." Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Europacup-Qualifikation für den FCB elementar.

Für die Basler steht nun erst einmal ein Highlight in der Conference League an: Am Donnerstag empfangen sie die AC Fiorentina zum Halbfinal-Rückspiel in einem ausverkauften St. Jakob-Park. Die Auftritte im Europacup sind insbesondere in der K.o.-Phase überragend - ganz im Gegensatz zu jenen in der heimischen Meisterschaft.

psc 16 Mai, 2023 15:51