Der FCB gibt einen Goalie ab

Der FC Basel trennt sich (temporär) von seinem dritten Goalie Jozef Pukaj.

Der 20-jährige Keeper wird bis Saisonende an Challenge Ligist Stade Lausanne Ouchy ausgeliehen. In der bisherigen Saison kam Pukaj in fünf Spielen für die U21 des FCB in der Promotion League zum Einsatz.

✍ 𝗨𝗻 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝘀𝘁𝗲 Le SLO renforce ses cages avec l'arrivée en prêt pour 6 mois de Jozef Pukaj, en provenance du @FC_Basel_fr. 🔴⚪ 𝘞𝘪𝘭𝘭𝘬𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯 𝘑𝘰𝘻𝘦𝘧 ! 🧤 📄➡️ https://t.co/9f1rKmJW9Y#AllezSLO 🦁 #BienvenueJozef #MercatoSLO pic.twitter.com/j1cI54MHvj — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) January 20, 2021

psc 20 Januar, 2021 14:04