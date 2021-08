Der FCB verpflichtet zwei portugiesische Supertalente

Der FC Basel angelt sich gleich zwei portugiesische Talente: Aussenverteidiger Tomas Tavares wird von Benfica ausgeliehen. Auch Flügelstürmer Joelson Fernandes kommt.

Der 20-jährige Nachwuchs-Internationale Tomas Tavares kann auf beiden Seiten eingesetzt werden. Der FCB leiht ihn vorerst bis Sommer 2022 aus. Im Anschluss besteht die Option auf eine definitive Übernahme.

Tavares hat seine Nachwuchszeit in der Jugendabteilung von Benfica Lissabon verbracht. Danach kam er nebst zwei Leih-Engagements bei Deportivo Alavés und beim SC Farense zu insgesamt 26 Einsätzen für die erste Mannschaft von Benfica Lissabon – fünf davon in der UEFA Champions League im Herbst 2019. Zuletzt spielte Tavares in der zweiten Mannschaft des portugiesischen Traditionsclubs.

Beim FCB ist Tavares auf der Position des Linksverteidigers eingeplant. Auf dieser Position spielt er auch in der portugiesischen U21-Nationalmannschaft, wo er sich aktuell befindet. Nach dem Nationalteam-Unterbruch stösst der 20-Jährige dann zum FCB.

Auch Stürmer Joelson Fernandes kommt

Die Bebbi ziehen ausserdem einen weiteren Portugiesen an Land: Der 18-Jährige Linksaussen Joelson Fernandes wird ebenfalls mit Kaufoption von Benfica ausgeliehen – allerdings gleich für zwei Jahre bis 2023.

Der Angreifer hat seit Sommer 2016 ab der U15 sämtliche Nachwuchsstufen des portugiesischen Spitzenklubs Sporting durchlaufen. Im Sommer 2019 stieg er bereits ins älteste Nachwuchsteam auf (U23), wo er in der Folge in 44 Spielen zehn Tore erzielte. In der ersten Mannschaft von Sporting ist er bisher trotz seines jungen Alters zu vier Einsätzen gekommen. Seit April 2018 absolvierte Fernandes zudem insgesamt 21 Länderspiele für portugiesische U-Nationalteams.

psc 31 August, 2021 17:43