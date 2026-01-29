SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Beide raus

Europa League-Debakel für YB und den FC Basel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 23:01
Europa League-Debakel für YB und den FC Basel

Die Young Boys und der FC Basel schaffen den Sprung in die K.o.-Phase der Europa League nicht.

Beide Schweizer Vertreten verlieren zum Abschluss und schliessen die Ligaphase auf den Rängen 25 (YB) und 30 (FC Basel) ab. Vor allem die Berner durchleben beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart ein wahres Wechselbad der Gefühle: In der 7. Minute liegt das Team von Gerardo Seoane nach einem Horror-Start bereits mit 0:2 hinten. In der Folge hat das Heimteam Chancen auf weitere Treffer, nutzt diese allerdings nicht. Vor der Pause gelingt Armin Gigovic dann durch einen sehenswerten Treffer eher überraschend der YB-Anschluss.

Nach der Pause gibt es weitere gute Nachrichten für die Gäste: Nach einem Eckball verwandelt Sandro Lauper einen Ball volley auf sensationelle Art und Weise zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Folge erhalten die Berner über Konter sogar Top-Gelegenheiten für die Führung. Alvyn Sanches und zweimal Sergio Cordova versagen aber jeweils mit ihren Abschlüssen.

Und dann ist es wiederum der VfB, der seinerseits nach einem Gegenangriff in der 90. Minute den Siegtreffer durch Chema Andres landet. Wie so häufig in dieser Europa League-Kampagne bleibt YB trotz guter Leistung (abgesehen von der Startphase) nichts. Die Europacup-Saison ist vorbei.

Dasselbe trifft auch auf den FC Basel zu, der beim Debüt des neuen Trainers Stephan Lichtsteiner zu Hause gegen Viktoria Pilsen 0:1 verliert und einen schwachen Eindruck hinterlässt. Den Bebbi hätte zum Weiterkommen letztlich ein Sieg mit zwei Toren Unterschied gereicht.

Somit hält in dieser Saison einzig noch Lausanne-Sport in der Conference League die Schweizer Fahne aufrecht. Die Romands treffen in den Playoffs auf den tschechischen Vertreter Sigma Olmütz.

Mehr Dazu
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Leihe im Gespräch

Der FC Basel könnte van Breemen an Super League-Konkurrenten abgeben
Mehr entdecken
Beide raus

Europa League-Debakel für YB und den FC Basel

29.01.2026 - 23:01
Komplizierte Verhandlungen

Exklusiv: Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer über Wechsel einig

29.01.2026 - 18:09
Ex-Schützling

Ottmar Hitzfeld hat eine Meinung zum Start von Stephan Lichtsteiner beim FCB

29.01.2026 - 12:16
Möglicher Hitz-Nachfolger

Deutscher Torhüter Jonas Krumrey weckt das Interesse des FC Basel

28.01.2026 - 15:53
Gemachtes Nest

FCB-Sportdirektor Daniel Stucki gibt einen Fehler im Umgang mit Magnin zu

27.01.2026 - 13:12
Dominieren

Stephan Lichtsteiner benutzt auf seiner Antritts-PK in Basel vor allem ein Wort

27.01.2026 - 12:56
Vertrag unterzeichnet

Der FC Basel stattet Stephan Lichtsteiner direkt mit langfristigem Vertrag aus

26.01.2026 - 20:52
Dion Kacuri

Beim FC Basel gibt es in der schwierigen Phase auch einen grossen Gewinner

26.01.2026 - 16:43
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte

26.01.2026 - 13:07
Wechsel nach Dänemark

Der FCB verkündet den Abgang von Sturmtalent Junior Zé

26.01.2026 - 12:44