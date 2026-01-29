Europa League-Debakel für YB und den FC Basel

Die Young Boys und der FC Basel schaffen den Sprung in die K.o.-Phase der Europa League nicht.

Beide Schweizer Vertreten verlieren zum Abschluss und schliessen die Ligaphase auf den Rängen 25 (YB) und 30 (FC Basel) ab. Vor allem die Berner durchleben beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart ein wahres Wechselbad der Gefühle: In der 7. Minute liegt das Team von Gerardo Seoane nach einem Horror-Start bereits mit 0:2 hinten. In der Folge hat das Heimteam Chancen auf weitere Treffer, nutzt diese allerdings nicht. Vor der Pause gelingt Armin Gigovic dann durch einen sehenswerten Treffer eher überraschend der YB-Anschluss.

Nach der Pause gibt es weitere gute Nachrichten für die Gäste: Nach einem Eckball verwandelt Sandro Lauper einen Ball volley auf sensationelle Art und Weise zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Folge erhalten die Berner über Konter sogar Top-Gelegenheiten für die Führung. Alvyn Sanches und zweimal Sergio Cordova versagen aber jeweils mit ihren Abschlüssen.

Und dann ist es wiederum der VfB, der seinerseits nach einem Gegenangriff in der 90. Minute den Siegtreffer durch Chema Andres landet. Wie so häufig in dieser Europa League-Kampagne bleibt YB trotz guter Leistung (abgesehen von der Startphase) nichts. Die Europacup-Saison ist vorbei.

Dasselbe trifft auch auf den FC Basel zu, der beim Debüt des neuen Trainers Stephan Lichtsteiner zu Hause gegen Viktoria Pilsen 0:1 verliert und einen schwachen Eindruck hinterlässt. Den Bebbi hätte zum Weiterkommen letztlich ein Sieg mit zwei Toren Unterschied gereicht.

Somit hält in dieser Saison einzig noch Lausanne-Sport in der Conference League die Schweizer Fahne aufrecht. Die Romands treffen in den Playoffs auf den tschechischen Vertreter Sigma Olmütz.