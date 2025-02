Ex-FCB-Profi Milos Veljkovic lässt Zukunft bei Werder offen

Der frühere Basler Verteidiger Milos Veljkovic steht nach vielen Jahren bei Werder Bremen vor einer richtungsweisenden Entscheidung.

Der Vertrag des 29-jährigen Innenverteidigers beim Bundesligisten läuft aus. Auch in dieser Saison ist er in der Abwehr wieder eine zentrale Figur und kommt nach überstandenen Verletzungsproblemen regelmässig zum Einsatz. Ob er seinen Vertrag noch einmal verlängert, ist zurzeit ungewiss. "Ich habe keinen genauen Plan und bin offen. Jeder weiss, dass ich Werder liebe und schon eine Ewigkeit hier bin. Und genauso weiss der Verein, was er an mir hat – so wie ich auch weiss, was ich am Klub habe. Am Ende muss es eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Deshalb blicke ich sehr entspannt in die Zukunft", wird Veljkovic von der "Deichstube" zitiert.

Der einstige Basler Junior stiess im Februar 2016 zu Werder, nachdem er zuvor auf den Stufen U18 bis U21 bei Tottenham ausgebildet wurde. Zuletzt gab es Spekulationen um eine Rückkehr in seine serbische Heimat, wo Roter Stern Belgrad Interesse signalisiert hat. Konkret sei dies jedoch nicht geworden, wie Veljkovic versichert: "Es gibt ein konkretes Interesse des Vereins, aber ich möchte klarstellen, dass ich nichts unterschrieben habe und wir von einer Einigung – oder überhaupt von etwas Konkretem – weit entfernt sind."

Der Abwehrspieler könnte im Sommer ablösefrei wechseln. Er lief bereits 35 Mal für die serbische Nationalmannschaft auf und verfügt auch über den Schweizer Pass.

psc 6 Februar, 2025 09:11