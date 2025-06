Fabio Celestini weilt bereits in Moskau und unterschreibt bei ZSKA

Der Wechsel von Ex-FCB-Coach Fabio Celestini zum russischen Klub ZSKA Moskau ist offenbar beschlossene Sache.

Der 49-jährige Romand weilt bereits in der russischen Hauptstadt und wird in Kürze als neuer Cheftrainer beim Armee-Klub vorgestellt, wie russische Medien berichten. Am Wochenende kehren die Spieler aus ihren Ferien zurück, tags darauf steht das erste Mannschaftstraining der neuen Saison bevor - wohl mit Celestini als Übungsleiter.

Das erste Pflichtspiel von ZSKA findet am 12. Juli statt: Der Moskauer Club, der den Cup gewonnen hat, trifft im russischen Supercup dann auf Meister Krasnodar.

psc 20 Juni, 2025 11:25