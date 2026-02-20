SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wegen einer Sperre

Der FC Basel darf Neuzugang Becir Omeragic noch nicht einsetzen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 Februar, 2026 14:08
Der FC Basel muss im Ligaspiel beim FC Luzern am Sonntag wegen einer Sperre noch auf seinen Neuzugang Becir Omeragic verzichten.

Der Schweizer Nati-Verteidiger holte bei seinem letzten Einsatz mit Ex-Klub Montpellier die fünfte Gelbe Karte in dieser Saison. Diese führt in der Ligue 1 zu einer Sperre. In der Wintertransferperiode werden Gelbsperren gemäss FIFA-Regularien auch zu einem etwaigen neuen Klub aus einer anderen Liga mitgenommen – im Unterschied zum Sommer, wo diese gelöscht werden. Die Swiss Football League bestätigt gegenüber «Blick», dass Omeragic in Luzern noch nicht spielberechtigt ist.

Somit muss FCB-Coach Stephan Lichtsteiner in der Defensive wegen diverser Ausfälle weiterhin improvisieren. Youngster Marvin Akahomen (18), der in dieser Woche einen neuen Vertrag unterzeichnet hat, dürfte erneut zum Handkuss kommen.

Definitiv nicht zum Einsatz kommt auch Kaio Eduardo, der wegen einer Rotsperre aus einer Partie mit der U21 gesperrt ist.

