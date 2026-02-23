FCB-Coach Stephan Lichtsteiner übt nach Pleite in Luzern scharf Spielerkritik

Basels Trainer Stephan Lichtsteiner ist nach der 2:4-Niederlage in Luzern, bei der ein 2:1-Vorsprung verspielt wurde, sichtlich bedient und übt scharfe Kritik an den Spielern.

Aus seiner Sicht hat die Einstellung der Profis, insbesondere der Leader, nicht gepasst. «Du kannst ein Spiel taktisch vorbereiten, Ansprachen halten und machen, was du willst: Wenn Mentalität und Leadership fehlen, man keine Verantwortung übernimmt, nicht alles für seine Farben tut und man von der ersten Minute an das Gefühl hat, wir spielen ein bisschen Fussball und schauen dann, wie es rauskommt, hast du absolut keine Chance auf diesem Level», wird Lichtsteiner nach Abpfiff von der «Basler Zeitung» zitiert. Lichtsteiner auf der Pressekonferenz weiter: «Die Spannung und die Einstellung haben gefehlt. Die Mentalität war unterirdisch. Wir hatten ein unglaublich schlechtes Zweikampfverhalten. Wir haben nicht umgesetzt, was wir vorbereitet haben. Und mit den Einwechslungen ging es komplett bergab.»

Zwischenzeitlich ging Lichtsteiner vor Abpfiff sogar in die Kabine. Dazu sagt er jedoch nur, dass es ein «persönliches Problem» war.

Von Captain Xherdan Shaqiri erhält Lichtsteiner Rückendeckung. Dieser sieht vor allem individuelle Fehler als Problem an: «Die Fehler haben nichts mit dem Training zu tun. Ich hatte unter der Woche ein positives Gefühl. Aber ich bin sehr enttäuscht über die erste Halbzeit und die Einwechselspieler. Frische Kräfte sollten den Unterschied machen – stattdessen kam es zu einem Bruch. Das kann ich so nicht akzeptieren.»